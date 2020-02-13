Международной группой ученых, работающей над изучением способов борьбы с различными видами вирусов, открыт новый белок, который способен защищать организм от целого ряда вирусных инфекций.
Результаты проведенных исследований опубликованы в журнале Cell Reports.
Работа ученых из Немецкого центра исследования рака и больницы штата Массачусетс, США, по оценке специалистов, — прорыв в вопросах создания противовирусных препаратов.
Обычно на разработку вакцин для борьбы с конкретными видами вирусов требуется много времени. И часто бывает так, что штамм мутирует, и препарат становится мало- и совсем неэффективен. Не говоря уже о том, что за то время, которое было потрачено на создание лекарства, появились новые вирусы, и мы снова оказались беззащитны.
"Революционность открытия вирусологов в том, что к белку семейства Argonaute, который они назвали AGO4, восприимчивы большинство известных вирусов. И, следовательно, на его основе можно создавать препараты для эффективной защиты", — отмечает автор материала.
Как следует из опубликованного отчета исследователей,
"клетки с дефицитом белка AGO4 гиперчувствительны ко многим вирусам, например, к гриппу. А это значит, что, повысив уровень этого белка в клетках, можно укрепить иммунную систему, защититься от вирусов".
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