Ученые обнаружили белок для эффективной противовирусной защиты

Международной группой ученых, работающей над изучением способов борьбы с различными видами вирусов, открыт новый белок, который способен защищать организм от целого ряда вирусных инфекций.

Результаты проведенных исследований опубликованы в журнале Cell Reports.

Противовирусные препараты станут эффективнее

Работа ученых из Немецкого центра исследования рака и больницы штата Массачусетс, США, по оценке специалистов, — прорыв в вопросах создания противовирусных препаратов.

Обычно на разработку вакцин для борьбы с конкретными видами вирусов требуется много времени. И часто бывает так, что штамм мутирует, и препарат становится мало- и совсем неэффективен. Не говоря уже о том, что за то время, которое было потрачено на создание лекарства, появились новые вирусы, и мы снова оказались беззащитны.

"Революционность открытия вирусологов в том, что к белку семейства Argonaute, который они назвали AGO4, восприимчивы большинство известных вирусов. И, следовательно, на его основе можно создавать препараты для эффективной защиты", — отмечает автор материала.

Как следует из опубликованного отчета исследователей,