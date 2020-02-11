Российский ученый объяснил, почему мы не слышим сигналы из космоса

Население Земли еще не пришло к такому развитию технологий, чтобы принимать сигналы, которые посылают представители внеземных цивилизаций. Наша техника еще не способа отличать подобные сигналы от космического радиошума. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава научно-культурного центра SETI при Совете по астрономии РАН Александр Панов.

По словам ученого, земные технологии позволили научному сообществу определить отсутствие жизни на расстоянии всего тысячи световых лет от Земли. Примечательно, что галактика Млечный путь (в которой находится Земля) имеет в диаметре около ста тысяч световых лет.