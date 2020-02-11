Ученые нашли в Бразилии невиданный вирус

Неизвестный науке вирус обнаружили ученые из Бразилии.

Как рассказал сегодня портал bioRxiv, "обитает" он в искусственном водоеме, озере Пампулья, неподалеку от городка Белу-Оризонти. Отличительная черта нового вируса — гены, из которых состоит его ДНК, более чем на 90% неизвестные науке.

Название обнаруженному вирусу дали в честь водяной мифологической нимфы Яры: Yaravirus brasiliensis.