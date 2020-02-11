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Ученые нашли в Бразилии невиданный вирус

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Неизвестный науке вирус обнаружили ученые из Бразилии.

Как рассказал сегодня портал bioRxiv, "обитает" он в искусственном водоеме, озере Пампулья, неподалеку от городка Белу-Оризонти. Отличительная черта нового вируса — гены, из которых состоит его ДНК, более чем на 90% неизвестные науке.

Название обнаруженному вирусу дали в честь водяной мифологической нимфы Яры: Yaravirus brasiliensis.

"По всей видимости, это "родственник" некоего гигантского вируса, который эволюционировал в уменьшенную форму. По размеру Yaravirus brasiliensis сравним с бактериальной клеткой. Может сам синтезировать белок, то есть заражать "хозяев" ему совсем несложно. На чем паразитирует вновь открытый вирус, пока непонятно", — пишет bioRxiv со ссылкой на группу ученых из Южной Америки, которые занимаются изучением вируса.

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