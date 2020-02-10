Каждые 16 дней из глубокого космоса приходит один и тот же сигнал

Группа международных астрономов обнаружила быстрый радиовсплеск повторяющийся регулярно на протяжении 16 дней. Примечательно, что сигнал поступает на Землю из глубокого космоса. Астрономы фиксируют этот сигнал на протяжении двух последних лет.

До недавних про ученые считали, что такие сигналы способы испускаться всего лишь раз, а затем затухают и больше никогда не повторяются. Из 150 радиовсплесков повторились только 10. Только несколько сигналов удалось отследить до их первоисточника, которые находятся в глубоком космосе.