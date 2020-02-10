Открытия: растения могут реагировать на звук

Американские ученые пришли к выводу, что растения могут реагировать на звук и получать с его помощью сигналы об опасности. Специалисты провели опыты с капустой и голодными насекомыми.

В результате они выяснили, что капуста реагирует на звуки гусениц, которые едят капустные листы.

"Когда капуста "слышит" звуки пожирания листьев, у нее активизируются защитные механизмы, что помогает растению пережить атаку насекомым с минимальными потерями", — сообщили ученые.

Специалисты пока не могут объяснить, как именно капуста "слышит" звуки. Но ученым удалось доказать, что растение может фиксировать звук. Теперь они планируют выяснить биологические основы это необычного явления.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что растения могут "кричать" от стресса.