Астрофизики нашли в разных уголках Вселенной объекты, напоминающие "трещины". Ученые назвали их "останками времени". По их мнению, они произошли из-за Большого взрыва. Результаты исследований опубликовал журнал LiveScience.
По мнению исследователей, "трещины" образовались в процессе "остывания" Вселенной, когда материя только начинала формироваться и расширяться на огромные пространства. Ученые утверждают, что этому феномену ранее уже дали название "космические струны". Однако раньше научному сообществу не была понятна природа их происхождения.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.