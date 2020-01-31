Астрономы сообщили о загадочных трещинах во Вселенной

Астрофизики нашли в разных уголках Вселенной объекты, напоминающие "трещины". Ученые назвали их "останками времени". По их мнению, они произошли из-за Большого взрыва. Результаты исследований опубликовал журнал LiveScience.

По мнению исследователей, "трещины" образовались в процессе "остывания" Вселенной, когда материя только начинала формироваться и расширяться на огромные пространства. Ученые утверждают, что этому феномену ранее уже дали название "космические струны". Однако раньше научному сообществу не была понятна природа их происхождения.