В ближайшие сто лет Земля может быть уничтожена Солнцем

Ученые давно предвещают, что может произойти супервспышка на Солнце, которая погубит нашу планету и всех ее жителей. Ранее специалисты считали, что это произойдет не раньше, чем через полвека. Однако сейчас ученые бьют тревогу, поскольку супервспышка может произойти в ближайшие сто лет. Об этом заявили астрофизики из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра.

Ученые проанализировали вспышки других звезд и пришли к выводу, что это их защитная реакция для выброса лишней энергии. Более молодые звезды высвобождают небольшое количество энергии и делают это примерно раз в неделю. А вот с возрастом небесного тела период между вспышками увеличивается. Такая звезда, как Солнце, высвобождает энергию примерно один раз в тысячу лет.