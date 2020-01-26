Ученые вывели математическую формулу идеального рецепта кофе, чтобы сохранить насыщенный вкус раз за разом. Исследователи определили, что из-за частого изменения настроек кофемашин, а также сырья и пропорций, вкус кофе получается разным даже в пределах одного заведения.
Согласно формуле, для достижения идеального вкуса кофе необходимо использовать меньше зерен, но их помол должен быть грубым. Также ученые рекомендуют не использовать кипяток.
"Если использовать 15 грамм зерен вместо 20 и перемолоть их более грубо, то у вас получится превосходный напиток. Варка же может занять не 25, а 7-14 секунд. При этом зерна дадут больше аромата, что сохранит кофе крепким и уберет горечь", - такой рецепт был опубликован в журнале Matter.
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