Создан рецепт идеального кофе по математической формуле

Ученые вывели математическую формулу идеального рецепта кофе, чтобы сохранить насыщенный вкус раз за разом. Исследователи определили, что из-за частого изменения настроек кофемашин, а также сырья и пропорций, вкус кофе получается разным даже в пределах одного заведения.

Согласно формуле, для достижения идеального вкуса кофе необходимо использовать меньше зерен, но их помол должен быть грубым. Также ученые рекомендуют не использовать кипяток.