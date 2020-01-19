Найдена древняя надпись с именами убийц князя Андрея Боголюбского

Ученые обнаружили на стене Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском надпись с именами убийц древнерусского князя Андрея Боголюбского. Археологическая находка была сделана во время реставрации собора. Надпись на стене церкви датируют XII веком.

"Надпись по своей ценности войдет в десятку самых важных древнерусских надписей. Это уникальный памятник официальной эпиграфики Владимиро-Суздальского княжества, фиксирующий акт церковного проклятия убийцам владимирского князя", - заявил профессор НИУ Высшей школы экономики Алексей Гиппиус.

Надпись представляет собой два столбика. Первые три имена были известны историкам из летописей, а остальные 17 имен убийц удалось узнать только сейчас. Под списком имен располагается надпись: "Си суть убийцы великого князя Андрея, да будут прокляты".