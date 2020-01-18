Йельские ученые назвали причину вымирания динозавров

Ученые из Йельского университета смогли определить точную причину вымирания динозавров. Ранее научное сообщество придерживалось теории, что к гибели динозавров привела высокая вулканическая активность.

Анализ морских окаменелостей показал, что первое массовое извержение вулканов по всей планете произошло задолго до вымирания динозавров. Ученые выяснили, что выборы углерода в атмосферу были на настолько масштабными, чтобы привести к гибели динозавров. Сейчас исследователи уверены, что причиной вымирания динозавров является падение метеорита.