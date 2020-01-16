Российские нейрофизиологи приступили к исследованиям процессов, происходящих в глубинных уровнях сознания буддийских монахов, когда они занимаются медитациями.
Эти исследования организованы с согласия и при активном участии Далай-ламы. Специально для них были оборудованы две научно-исследовательских лаборатории при тибетских монастырях в Индии.
В процессе работы группа ученых, которыми руководит академик Святослав Медведев, делают записи электрической активности головного мозга монахов. В "опытной группе" 80 испытуемых. Электроэнцефалографы подключают, когда они приступают к духовным практикам и "пишут" весь процесс.
По словам Александра Каплана, руководителя лаборатории нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ,
"исследователям уже удалось прояснить многие терминологические нестыковки в объяснениях субъективных элементов медитации, разделить их на стадии и построить регламент нейрофизиологического исследования".
Как оказалось, все медитации проходят три стадии: аналитическую, фазу сосредоточения и стадию растворения. Сейчас нейрофизиологи работают над составлением подробного "клинического" описания каждой из них.
Фото: фонд «Сохраним Тибет»
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