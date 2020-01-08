Офтальмологи из США впервые провели операцию на глазу у гориллы

Команда из докторов и ветеринаров успешно удалила катаракту у гориллы из Западной низменности в зоопарке Сан-Диего.

Трехлетняя горилла-самка Лесли всё хуже видела левым глазом.

Человеческие офтальмологи и анастезиологи из Госпиталя в Сан-Диего Калифорнийского университета пришли на помощь ради первой в истории хирургии катаракты у гориллы. Операция прошла 10 декабря, но широкой публике об этом сообщили толькл 6 января, когда горилла уже восстановилась после хирургического вмешательства.

"Как ветеринары, мы являемся экспертами в биологии изучаемых нами видов, но мы не обязательно глубоко разбираемся в любой области медицины", — пояснила ветеринар зоопарка Мередит Клэнси.

Катаракта затуманивает хрусталик в глазу что приводит к ухудшению зрения, часто возникает естественным образом со старением.

Но воспитатели Лесли считают, что в её случае заболевание могло быть спровоцировано травмой во время лазанья или игр со сверстниками.

Доктор Крис Хейхель, специализирующийся на лечении катаракты, с помощью микроскопа удалил помутневший хрусталика и вставил искусственный на его место.

Врач отметил, что он оперировал человеческих пациентов в возрасте от одного дня до 105 лет, но впервые делал операцию горилле. Впрочем, сходство в анатомии глаза гориллы и человека достаточно велико, чтоб это не стало серьёзной проблемой.