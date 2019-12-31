Американские ученые создали вакцину, которая препятствует появлению амилоидных бляшек, возникающих из-за болезни Альцгеймера. Исследователи предполагают, что недуг развивается из-за бета-амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков, которые состоят из тау-белка.
Эти новообразования способствуют тому, что в работе мозга происходят нарушения. Вакцина полностью противодействует появлению новообразований без каких-либо серьезных побочных эффектов. Препарат был испытан на лабораторных мышах, в будущем его планируют испытать на людях.
Художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек ушла из жизни 26 декабря, так и не назвав своего преемника.