Один миллион артефактов обнаружили при строительстве Крымского моста

Информационный центр "Крымский мост" заявил, что во время подготовки к возведению моста и подходов к нему, строителями был обнаружен один миллион исторических артефактов. Примечательно, что среди находок есть уникальные объекты, представляющие историческую ценность.

"Площадь археологических раскопок, предваряющих строительство моста и подходов к нему, превысила 56 гектаров. Количество находок достигло одного миллиона. Сто тысяч из них представляют научную ценность и поэтапно передаются музеям на двух берегах - в Тамани и Керчи", - сказано в сообщении.

Самыми уникальными находками стали скелет древнего кита, который хранился в геологических слоях около 10 миллионов лет, а также голова статуи древнего греческого божества, которую датировали V веком до нашей эры.