Информационный центр "Крымский мост" заявил, что во время подготовки к возведению моста и подходов к нему, строителями был обнаружен один миллион исторических артефактов. Примечательно, что среди находок есть уникальные объекты, представляющие историческую ценность.
"Площадь археологических раскопок, предваряющих строительство моста и подходов к нему, превысила 56 гектаров. Количество находок достигло одного миллиона. Сто тысяч из них представляют научную ценность и поэтапно передаются музеям на двух берегах - в Тамани и Керчи", - сказано в сообщении.
Самыми уникальными находками стали скелет древнего кита, который хранился в геологических слоях около 10 миллионов лет, а также голова статуи древнего греческого божества, которую датировали V веком до нашей эры.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.