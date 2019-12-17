Древнеегипетской женщины-врача по имени Мерит Птах не существовало

Ученый развеял популярный миф, который возник в 30-е годы XX века. Врач и феминистка Кейт Кэмпбелл Херд-Мид в 1938 году выпустила книгу "История женщин в медицине: с самых ранних времен до начала XIX века". В книге говорилось о раскопках гробницы в Долине Царей в Египте, в которой археологи обнаружили изображение Мерит Птах. О ней говорилось. то ее сын был верховным жрецом, а она была "главным врачом".

Но по-мнению Квецинского, нет доказательств того, что Мерит Птах занималась медициной. В Древнем Египте были списки лекарей, и ее имени нет ни в одном из них.

Кроме того, ее имени нет в списках женщин, занимавших высшие должности в период Древнего царства. В Долине Царей также нет могил, сохранивших упоминания о сыне Мерит Птах. Сведения о нем можно встретить только в Фиванском некрополе.

Ученый считает, что образ женщины-врача возник в результате путаницы. В 1929–1930 гг. в ходе раскопок в Гизе была найдена могила высокопоставленного чиновника Ахететепа. Археологи нашли изображение женщины по имени Песешет, "мастера над целительницами".

По мнению Квецинского, Херд-Мид перепутала Мерит Птах с Песешет, после этого миф распространили истории-любители.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что на мумиях Древнего Египта обнаружили скрытые татуировки.