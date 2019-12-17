Раскрыта тайна истуканов-моаи с острова Пасхи

Группа международных исследователей смогла определить, зачем жители острова Пасхи создавали больших каменных истуканов-моаи. Ранее археологи предполагали, что коренные жители острова создавали большие каменные статуи для защиты, однако новые факты говорят о другом.

На самом деле, с истуканами-моаи связывали плодородие земель. Из года в год резчики по камню создавали одного истукана, поскольку от этого зависели запасы продовольствия. Ученые установили, что когда-то остров был сельскохозяйственным центром. Здесь выращивали бананы, колоказию и батат.