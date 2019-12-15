Американские ученые нашли продукты-наркотики

Исследователи университета Мичигана провели опрос среди студентов, чтобы определить продукты питания, вызывающие пищевую зависимость. В список продуктов-наркотиков попали картофель фри, мороженное, чипсы, пирожные, пицца, попкорн и бургеры.

Примечательно, что все эти продукты объединяет содержание жира и углеводов в пропорции 2:1. Таким же соотношением углеводов и жира обладает грудное молоко. Ученые считают, что организм в раннем возрасте запоминает "формулу удовольствия" и в позднем возрасте испытывает удовольствие при употреблении похожей пищи.