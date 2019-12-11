В Москве разработали новые защитные покрытия для автомобилей

Московские инженеры изобрели новые защитные покрытия для автомобилей. Над уникальным изобретением работали Национального исследовательского технологического университета "МИСиС".

Специалисты создали нанокомпозитные покрытия для транспортных средств, которые могут защитить металлические детали автомобилей, подверженные износу.

Сообщается, что с помощью такого рода покрытий можно будет повысить качество характеристик материала, что намного продлит срок службы изделий.

Также данная разработка поможет защитить изделия от коррозии и окисления.

Ранее "Правда.Ру" писала об автомобилях знаменитостей, которые были проданы за миллионы.