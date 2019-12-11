Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Картины на 30 миллионов украли у коллекционеров в Москве
Лавров: тревожит активность НАТО у границ России и Белоруссии
У закладчиков в Волгограде изъяли килограмм наркотиков
Тренер ЦСКА Гончаренко дисквалифицирован на два матча
Обезглавленный труп найден у автобусной остановки в Подмосковье
Звезды отечественного хоккея проведут в Сочи благотворительный матч
В Египте найдены захоронения людей с загадочными конусами на головах
Источник Правда.Ру

В Москве разработали новые защитные покрытия для автомобилей

Эврика » Изобретения

Московские инженеры изобрели новые защитные покрытия для автомобилей. Над уникальным изобретением работали Национального исследовательского технологического университета "МИСиС".

Специалисты создали нанокомпозитные покрытия для транспортных средств, которые могут защитить металлические детали автомобилей, подверженные износу.

Сообщается, что с помощью такого рода покрытий можно будет повысить качество характеристик материала, что намного продлит срок службы изделий.

Также данная разработка поможет защитить изделия от коррозии и окисления.

Ранее "Правда.Ру" писала об автомобилях знаменитостей, которые были проданы за миллионы.

авто автомобили изобретение защитные покрытия
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Что послужило причиной Первой Мировой войны и каковы были ее последствия?
Новости Украины
100 дней "зелёной" власти: одно достижение и сплошные провалы
Общество
"Мертвые души" ректора Чичановской
Последние материалы
В Москве разработали новые защитные покрытия для автомобилей
Еще два российских легкоатлета дисквалифицированы за допинг
Картины на 30 миллионов украли у коллекционеров в Москве
Лавров: тревожит активность НАТО у границ России и Белоруссии
У закладчиков в Волгограде изъяли килограмм наркотиков
Тренер ЦСКА Гончаренко дисквалифицирован на два матча
Обезглавленный труп найден у автобусной остановки в Подмосковье
Звезды отечественного хоккея проведут в Сочи благотворительный матч
В Египте найдены захоронения людей с загадочными конусами на головах
Правительство прорабатывает снижение беспошлинного порога ввоза посылок
Популярное
Происшествия
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии

Жена Юрия Лужкова Елена Батурина находится в шоковом состоянии из-за внезапной смерти мужа.

Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Политолог Сатановский: ДНР и ЛНР ожидает "тотальная зачистка"
Мир. Новости мира
Политолог Сатановский: ДНР и ЛНР ожидает "тотальная зачистка"
Новости спорта
Норвежские лыжники считают, что Россия предала своих спортсменов
Фигурное катание
Загитова сделала заявление после выступления в финале Гран-при
Руслан Веснянко 100 дней "зелёной" власти: одно достижение и сплошные провалы Руслан Веснянко Любовь Степушова Американцы встревожены: Лавров был в Овальном кабинете уже дважды! Любовь Степушова Наталия Красовская Инфовойны: как в умы людей вкладывают радикальные идеи Наталия Красовская
Комментарии
Может ли Россия уничтожать террористов за рубежом
Может ли Россия уничтожать террористов за рубежом
Политолог Сатановский: ДНР и ЛНР ожидает "тотальная зачистка"
Еще одна чиновница лишилась должности «из-за языка»
Еще одна чиновница лишилась должности «из-за языка»
Еще одна чиновница лишилась должности «из-за языка»
Боксеры России отказались от участия в Олимпиаде без флага и гимна
Боксеры России отказались от участия в Олимпиаде без флага и гимна
Боксеры России отказались от участия в Олимпиаде без флага и гимна
Боксеры России отказались от участия в Олимпиаде без флага и гимна
Почему Путин на саммите "нормандской четверки" был слабым
Аваков: у Суркова "сдали нервы" на саммите в Париже
Пенсионная реформа выбивает молодежь из России
Майдан в Белоруссии: националисты хотели прорваться в Дворец Республики
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
Красноярск зря строил спортобъекты для чемпионатов мира?
Еще одна чиновница лишилась должности «из-за языка»
Жена Юрия Лужкова находится в шоковом состоянии
Минимальную пенсию в Москве увеличили до 19,5 тысяч рублей
Аваков рассказал, как Украина заберет Донбасс с помощью "компромиссов"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ