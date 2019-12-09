Открытие: одноклеточные организмы способность мыслить

Американские ученые провели наблюдение за инфузорией-трубачем Stentor roeseli.

Цель исследования заключалась в том, чтобы выявить реакции на смену направления полистирольных шаров. Такого рода эксперименты проводились еще 100 лет назад. Эти эксперимента проводил зоолог Герберт Спенсер Дженнингс.

Тогда выявили сложную реакцию инфузории-трубача. Последующие исследования над родственными организмами не подтвердили полученные ранее результаты.

Новые эксперименты доказали, что данные результаты верны. В итоге ученые пришли к выводу, что одноклеточный организм может изменять свое решение и реагировать на изменения окружающей среды. Так, он может менять направление ресничек или сжиматься.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как одноклеточные организмы стали многоклеточными.