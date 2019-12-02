Разработан робот, способный помочь парализованным людям

Устройство Welwalk новой модификации с индексом 2000 (WW-2000) умеет делать все, что и роботы серии 1000, но способны выполнить эту работу намного лучше, чем их предшественники. Стоит отметить, что нового робота проще собрать и он более просто в обслуживании.

Два года назад появилась первая версия робота, который может в какой-то степени заменить физиотерапевтов и других специалистов по реабилитации пациентов, парализованных ниже пояса.

Новинка оснащена камерами и экранами, что позволяет врачам и самому пациенту контролировать динамику и вносить изменения в процесс реабилитации.

Кроме того, разработчики встроили в нового робота мотивирующие игры, которые призваны улучшать настроение пациентов во время тяжелых, зачастую изнурительных процедур.

Кроме того, робот имеют дополнительную ногу, которая помогает человеку сгибать свои конечности в колене. Все остальные изменения были направлены на то, чтобы улучшить функциональность, упростить процесс сборки и настройки и использования оборудования.