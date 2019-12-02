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Разработан робот, способный помочь парализованным людям

Эврика » Изобретения

Устройство Welwalk новой модификации с индексом 2000 (WW-2000) умеет делать все, что и роботы серии 1000, но способны выполнить эту работу намного лучше, чем их предшественники.  Стоит отметить, что нового робота проще собрать и он более просто в обслуживании. 

Два года назад появилась первая версия робота, который может в какой-то степени заменить физиотерапевтов и других специалистов по реабилитации пациентов, парализованных  ниже пояса.

Новинка оснащена камерами и экранами, что позволяет врачам и самому пациенту контролировать динамику и вносить изменения в процесс реабилитации.

Кроме того, разработчики встроили в нового робота мотивирующие игры, которые призваны улучшать настроение пациентов во время тяжелых, зачастую изнурительных процедур.

Кроме того, робот имеют дополнительную ногу, которая помогает человеку сгибать свои конечности в колене. Все остальные изменения были направлены на то, чтобы улучшить функциональность, упростить процесс сборки и настройки и использования оборудования.

Темы toyota welwalk роботы технологи изобретения
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