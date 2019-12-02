Открытие: сухопутные черепахи оказались общительными и обучаемыми

Исследователи пришли к выводу, что огромные сухопутные черепахи обучаемые и очень общительные. Ученые провели эксперимент с участием этих животных и доказали, что черепахи обладают когнитивными способностями.



Гигантские сухопутные черепахи оказались общительными и обучаемыми

В результате эксперимента ученые выяснили, что сухопутные черепахи могут выполнять различные задания. Так, они реагируют на стимул и могут выбирать между несколькими стимулами.

Также ученые выяснили, что черепахи являются социально активными, а в группах учатся быстрее, чем по одному.

Кроме того, специалисты проверили долговременную память животных и выяснили, что гигантские сухопутные черепахи способны запомнить информацию на годы.