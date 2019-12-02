Исследователи пришли к выводу, что огромные сухопутные черепахи обучаемые и очень общительные. Ученые провели эксперимент с участием этих животных и доказали, что черепахи обладают когнитивными способностями.
В результате эксперимента ученые выяснили, что сухопутные черепахи могут выполнять различные задания. Так, они реагируют на стимул и могут выбирать между несколькими стимулами.
Также ученые выяснили, что черепахи являются социально активными, а в группах учатся быстрее, чем по одному.
Кроме того, специалисты проверили долговременную память животных и выяснили, что гигантские сухопутные черепахи способны запомнить информацию на годы.
Ученые Международного центра гоминологии прибыли в Башкирию с целью найти следы снежного человека.