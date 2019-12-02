Общепринятую физическую теорию опровергли

Исследователи Стэнфордского университета нашли в сверхпроводящих металлах феномен, который может поставить под сомнение всю физическую теорию. Однако, чтобы детально изучить этот феномен необходима мощность квантового компьютера.

Ученые объявили, что сверхпроводимость в металлах наблюдается из-за электронов, которые ниже определенной критической температуры образуют куперовские пары и могут беспрепятственно проходить через кристалл. Но если увеличить температуру, то электроны начнут вести себя "странно". Вместо того, чтобы действовать как независимые частицы, они начнут соединяться в "группы".