Работу фонаря можно регулировать через диспетчерский пульт и мобильное приложение. На приборе установлены датчики движения и освещенности пространства, что позволяет выбрать нужный режим яркости.
Также фонарь может контролировать уровень вредных веществ. Вся информация передается интеллектуальной системе, которая анализирует информацию, а затем отправляет ее муниципальным службам.
Кроме того, "умный" фонарь может использоваться в качестве ретранслятора для звукового оповещения.
Устройство оснащено видеокамерой, сделанные ею видеозаписи можно сохранить на сервере.
Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.