В России создали "умный" уличный фонарь

Работу фонаря можно регулировать через диспетчерский пульт и мобильное приложение. На приборе установлены датчики движения и освещенности пространства, что позволяет выбрать нужный режим яркости.

Также фонарь может контролировать уровень вредных веществ. Вся информация передается интеллектуальной системе, которая анализирует информацию, а затем отправляет ее муниципальным службам.

Кроме того, "умный" фонарь может использоваться в качестве ретранслятора для звукового оповещения.

Устройство оснащено видеокамерой, сделанные ею видеозаписи можно сохранить на сервере.