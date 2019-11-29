В США изобрели робота-носильщика

В США ученые продолжают разрабатывать гаджеты, который помогут заставить американцев больше двигаться. Ученые беспокоятся, что жители США ездят на машинах даже на небольшие дистанции.

По словам американцев, они часто пользуются машинами для преодоления даже небольших расстояний, чтобы не нести в руках сумки с покупками.

Это навело разработчиков компании Piaggio на мысль о создании проекта, который поможет решить данную проблему.

Ученые разработали робота на колесиках, которые сможет носить сумки и пакеты, что даст возможность американцам больше ходить пешком.

Сообщается, что вес робота составляет 22 килограмма. Ученые не исключают, что новое изобретение позволит также решить проблемы лишнего веса у жителей США.