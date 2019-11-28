В Китае разработали искусственную паутину

Китайские ученые создали новый вид волокна, который обладает такими же свойствами, как паутина. Исследователи разработали простой синтетический метод для создания искусственной паутины с использованием гидрогелевых волокон, изготовленных из полиакриловой кислоты.

Сообщается, новый вид волокна приблизился к тем механическим свойствам, которые имеет паутина: он очень прочный и хорошо расширяется.

Паутина - самое прочное натурального волокно, у него отличные механические свойства. Благодаря открытию китайских ученых новое волокно можно будет использовать для диссипации энергии и снижения вибрации.