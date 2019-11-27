AMD разработала первый в мире 64-ядерный процессор для ПК

Скоро в продаже появится первый в мире 64-ядерный процессор AMD Threadripper.

Согласно информации, опубликованной в журнале Techradar, флагманский чип можно будет купить в 2020 году. Пока компания AMD представила всего два новых Threadripper на своей последней архитектуре Zen2 — 3960X (24 ядра) и 3970X (32). Какова судьба модели 3980X неизвестно, а вот модель 3990X уже рекламируется в китайских социальных сетях.

Точная дата выхода данной модели не сообщается, но известно, что у него 64 ядра (128 вычислительных потоков), 288 МБ суммарный объем кэш-памяти, а тепловыделение составит внушительные 280 ватт.

Не сообщается о рабочих частотах, сокете и стоимости новой разработки. Если отталкиваться от параметров предыдущих моделей линейки, то, вероятно, для сборки системы нужна будет абсолютно новая материнская плата с разъемом sTRX4. Предполагается, что новая модель будет стоить не менее $2500.

Конкурентов у свежих Threadripper практически нет.