Ученые из Шотландии изобрели уникального робота-садовника, который может самостоятельно делать все работы в саду. Робот умеет стричь кусты, обрезать розы, подравнивать газон.
Уникальная разработка получила название Trimbot. Робот использует камеры и технологию 3D-картирования для перемещения по территории сада и выполнения своих задач.
Разработку назвали "инженерным подвигом". Над созданием робота работали специалисты из 8 команд. Им удалось создать новую робототехнику и технологию компьютерного зрения 3D, благодаря робот может работать на улице. Кроме того, робот-садовник способен справляться со своими задачами в изменяющихся условиях окружающей среды.
В основу робота положена умная газонокосилка компании Electronics Bosch. Робот до начала работ получает карту сада и инструкцию, далее дополняет информацию о саде и начинает работать.
В работе над проектом приняли участие ученые из Вагенингенского университета и университетов Амстердам и Гронингена.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.