Инженеры из Шотландии изобрели робота-садовника

Ученые из Шотландии изобрели уникального робота-садовника, который может самостоятельно делать все работы в саду. Робот умеет стричь кусты, обрезать розы, подравнивать газон.

Уникальная разработка получила название Trimbot. Робот использует камеры и технологию 3D-картирования для перемещения по территории сада и выполнения своих задач.

Разработку назвали "инженерным подвигом". Над созданием робота работали специалисты из 8 команд. Им удалось создать новую робототехнику и технологию компьютерного зрения 3D, благодаря робот может работать на улице. Кроме того, робот-садовник способен справляться со своими задачами в изменяющихся условиях окружающей среды.

В основу робота положена умная газонокосилка компании Electronics Bosch. Робот до начала работ получает карту сада и инструкцию, далее дополняет информацию о саде и начинает работать.

В работе над проектом приняли участие ученые из Вагенингенского университета и университетов Амстердам и Гронингена.