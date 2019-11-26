Дождевые черви стали предметом изучения международной группы специалистов. Они обобщили данные из 6928 точек, собранные на территории 57 государств.
Учёные, включая специалистов из МГУ, РАН, Лейпцигского университета и так далее, обнаружили, что разнообразие и биомасса червей зависят от географических зон иначе, чем у позвоночных, насекомых и растений. В умеренных регионах (в Европе, Новой Зеландии и на северо-востоке Соединённых Штатов) как численность, так и разнообразие червей оказались максимальными.
В своём исследовании, опубликованном в журнале Science, учёные отметили, что, говоря об экологии, часто забывают об обитателях почвенного слоя, между тем как черви, воздействуя на почву и корни растений, оказывают огромное влияние на всю экосистему. Кроме того, их биомасса обычно превышает массу всех млекопитающих на той же территории.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.