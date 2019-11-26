Крупнейшая база данных дождевых червей объединила 57 стран

Дождевые черви стали предметом изучения международной группы специалистов. Они обобщили данные из 6928 точек, собранные на территории 57 государств.

Учёные, включая специалистов из МГУ, РАН, Лейпцигского университета и так далее, обнаружили, что разнообразие и биомасса червей зависят от географических зон иначе, чем у позвоночных, насекомых и растений. В умеренных регионах (в Европе, Новой Зеландии и на северо-востоке Соединённых Штатов) как численность, так и разнообразие червей оказались максимальными.

В своём исследовании, опубликованном в журнале Science, учёные отметили, что, говоря об экологии, часто забывают об обитателях почвенного слоя, между тем как черви, воздействуя на почву и корни растений, оказывают огромное влияние на всю экосистему. Кроме того, их биомасса обычно превышает массу всех млекопитающих на той же территории.