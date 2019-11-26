Оптоволоконные линии научились защищать от капризов погоды

Российские специалисты определили, при каких температурах выходят из строя интегрально-оптические схемы, и нашли решение для этой проблемы. Это может быть полезно для линий связи на Крайнем Севере и в горах.

Как отметили в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), хотя они знали, что интегрально-оптические схемы могут перестать работать при определённых условиях, их точные параметры были неизвестны. В своей публикации для Applied Sciences они определили эти условия: резкий перепад температуры в диапазоне от -60 до +40 градусов. При этом возникает пироэлектрический эффект, из-за которого схемы теряют работоспособность примерно на два часа, а затем восстанавливаются сами.

Чтоб избежать этого эффекта, показали учёные из ПГНИУ, необходимо воспользоваться электропроводной пастой, содержащей графит. Если замкнуть ею грани кристалла, пироэлектрических явлений не возникает даже при более резком перепаде температур.