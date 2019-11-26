Планеты могут формироваться вокруг черных дыр

Черные дыры могут быть центрами гигантских планетарных систем

Планеты, как считается, формируются из протопланетных дисков, то есть газо-пылевых колец, вращающихся вокруг звёзд. Астрофизики из Японии доказали, что они могут формироваться и вокруг чёрных дыр.

Пылевые диски имеются иногда и у чёрных дыр, причём значительно большей массы (до миллиарда раз больше, чем у обычного планетарного диска). Специалисты Национальной астрономической обсерватории Японии (NAOJ) просчитали, может ли такой диск сформировать планету, согласно имеющимся моделям.

Согласно расчетам NAOJ, опубликованным в Astrophysical Journal, это возможно: десятки тысяч планет, десятикратно превосходящих Землю по массе, могут вращаться примерно в 10 световых годах от сверхмассивной чёрной дыры.

Впрочем, в реальности таких систем науке пока не известно, и не ясно, как их можно было бы обнаружить.