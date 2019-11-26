Большое красное пятно никуда не денется с Юпитера

Слухи о "смерти" Большого красного пятна на Юпитере сильно преувеличены, считают американские планетологи. На самом деле изменения границ самого большого урагана Солнечной системы нам только кажутся.

Последние два десятилетия многие астрономы были обеспокоены судьбой так называемого Большого красного пятна — исполинского вихря в атмосфере Юпитера. Сравнив его с фото и измерениями столетней давности, они пришли к выводу, что размеры пятна значительно уменьшились. Обсуждение этой темы обострилось в мае этого года, когда многие любители заметили вблизи пятна "хлопья", предположительно оторвавшиеся от него.

Планетологи из Американского физического общества (APS) создали модель инопланетного урагана и убедились, что пятну ничего не грозит. Его размеры вообще не уменьшались — просто его видимая часть не совпадает с реальными границами вихря. Их же определяет взаимодействие Большого красного пятна с ураганами поменьше, которые то добавляют к его вращению свои облака, то отдаляются от пятна, зрительно его уменьшая.

По утверждениям APS истинные размеры пятна не изменились и ещё долго останутся постоянными, так как зависят от таких констант как разница температур между ядром и верхними слоями планеты.