Темная материя отсутствует как минимум в 20 галактиках

Тёмная материя либо отсутствует, либо имеется в столь малых количествах, что она невидима для телескопов, в 19 карликовых галактиках. Это ставит под сомнение господствующие космологические теории.

Астрономы из Китая опубликовали фотографии галактик и их описания в журнале Nature Astronomy. Как отмечают специалисты, все они расположены в сравнительно пустынных частях космоса на большом расстоянии от крупных галактик.

Напомним, по современным теориям тёмная материя составляет около 75% вещества во Вселенной. Именно она удерживает галактики целыми, не давая отдельным звёздным системам разлетаться.

Около года назад американские астрономы уже открыли две не уступающие по размерам Млечному пути галактики, звёзды в которых двигались не так, как предсказывают расчеты, учитывающие присутствие тёмной материи.

Заинтересованные этим китайские астрономы обсчитали соответствующие показатели в 324 карликовых галактиках и обнаружили, что по меньшей мере в 19 случаях тёмная материя должна полностью или почти совершенно отсутствовать. При этом если открытые американцами "пустые" галактики пытались объяснить тем, что тёмная материя перешла в соседние звёздные скопления, китайские астрофизики изучили объекты, лишённые ближайших соседей.

Специалисты планируют продолжить поиск таких аномальных объектов, чтоб убедиться, что тут нет ошибки измерений.