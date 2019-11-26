Метаповерхности способны излучать устойчивый к помехам лазер

Оптические элементы с использованием метаповерхностей позволят передавать лазерный сигнал без искажений в атмосфере на большие расстояния, а также усовершенствовать технологию лазерных резаков.

Новый оптический элемент на основе метаповерхности создали учёные из Самарского университета при поддержке РАН. Новая технология позволяет сразу и формировать и фокусировать пучок с вихревой поляризацией. Благодаря этому созданный оптическим элементом лазерный пучок будет устойчив к атмосферным искажениям и помехам, то есть сможет преодолевать большее расстояние без потери данных.

Новый элемент также позволит усовершенствовать реку лазером во всех сферах, где она применяется, от хирургии до гравировки. Менять характер воздействия луча можно будет при помощи того же элемента, что его создаёт.