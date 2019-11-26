Кошмарные сны полезны для нервной системы

Кошмарные сны имеют положительный эффект — благодаря ним нервная система готовится к возможным стрессовым ситуациям в реальности. Их также можно использовать для терапии тревожности.

Швейцарско-американская команда учёных изучила тему кошмарных снов и поделилась результатами в журнале Human Brain Mapping. Они снимали электроэнцефалограмму мозга 18 подопытных, при этом периодически будя их, чтоб узнать, что им снилось. Оказалось, что во время кошмарных снов активны островковая доля и передняя поясная кора головного мозга. Первая зона связана с чувством страха в целом, а вторая предназначена для подготовки реакции на угрозу. Таким образом впервые было доказано, что, мозг реагирует на пугающие события во сне примерно так же, как наяву.

На втором этапе исследований 89 человек ежеутренне записывали свои сны. Затем при помощи МРТ учёные определяли реакцию мозга подопытных на показ сцен насилия и несчастий. Как выяснилось, чем страшнее были их сны, тем менее интенсивно реагировали те же доли мозга на стрессовые изображения наяву.

Учёные пришли к выводу, что кошмары играют роль тренировки, готовящей человека к переживаниям в реальной жизни. Теперь специалисты хотят разработать терапию для страдающих тревожностью пациентов, которая будет задействовать сны.