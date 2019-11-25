Сборку рибосом впервые удалось пронаблюдать ученым

Сборку РНК в рибосомы впервые удалось наблюдать учёным из Стэндфордского университета. Им помогла новая техника визуализации микропроцессов.

Рибосомы — клеточные органеллы, синтезирующие белки из аминокислот, они являются одним из самых базовых элементов жизни. Матрицу для этого синтеза предоставляет РНК. Теперь учёные познакомились в деталях с процессом их образования.

Специалисты наблюдали за синтезом рибосомальной РНК кишечной палочки. Как оказалось, белки способствуют правильному складыванию рибосомы, взаимодействуя с нитью РНК ещё прежде, чем включаются в органеллу. Это может указывать на участие в этом синтезе пока неизвестных факторов.