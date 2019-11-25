Российское ископаемое с огромной головой связали с африканским родичем

Гаряинии, древние пресмыкающиеся с непропорционально огромными головами, традиционно подразделялись на два вида, останки одного из которых были обнаружены в ЮАР, а другого — в России. Палеонтологи предполагают, что на самом деле это один вид.

К таким выводам пришли специалисты по итогам публикации в Royal Society Open Science. В статье они подробно описали ископаемые останки обоих видов рода Garjainia - G. prima, первоначально найденного в России, и G. madiba, обнаруженного в Африке сравнительно недавно. Специалисты пришли к выводу, что различия между ними незначительны и могу существовать в рамках одного вида или быть обусловлены плохой сохранностью костей. Речь идёт, например, о наличии или отсутствии палатальных (нёбных) зубов.

Гаяринии имели длину тела от трёх до пяти метров и огромные головы — по соотношению длины головы и тела они занимают одно из первых мест среди рептилий и превосходят всех своих современников — динозавров. Точного назначения такого строения головы учёные не знают, но предполагается, что чудовищно массивные челюсти были связаны с ролью активных хищников (гаряинии были, видимо, теплокровными).

Гаряинии относятся к семейству эритрозухидов, все представители которого также характеризовались диспропорциональными головами и были, вероятно, в числе доминирующих хищников Триасового периода.