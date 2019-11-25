Российские космонавты вырастили кости на орбите

Биопринтер "Орган.Авт" напечатал искусственную кость на МКС. В дальнейшем успешно опробованные технологии позволят лечить космонавтов прямо на орбите.

В биопринтере применили биосовместимые материалы на основе кальций-фосфатной керамики, почти совпадающие по составу с неорганическими элементами человеческой кости. Материал в невесомости удерживается на месте технологией магнитной левитации и формируется не слоями, как в обычных 3D-принтерах, а со всех сторон одновременно. Сформировав сферическую основу, космонавты распределили по ней остеобразующие клетки.

Экспериментальный образец доставили на Землю, и сейчас с ним работают учёные. Они уже подтвердили, что эксперимент, проведённый впервые в мире, прошёл успешно, передают "Известия".

В дальнейшем планируется продолжить работу в этом направлении: воздействие ультразвуком позволит получать кости нужной формы, а добавление в состав стволовых клеток упростит приживление потенциальных протезов.