Полимеры, способствующие заживлению костей, нашли в России

Бактериальные полимеры, способствующие росту и заживлению костной ткани, обнаружили российские биологи в ходе экспериментов со стволовыми клетками. Им уже удалось помочь восстановлению черепов подопытных крыс.

Биологи из МГУ изучали полиоксиалканоаты — природные полимеры, используемые для создания эндопротезов и шовных нитей. Они взяли поли-3-оксибутират, производимый бактериями из кишечника человека, и создали из него подложку для стволовых клеток.

Как известно, стволовым клеткам необходим "каркас", чтоб расти и приобретать конкретную специализацию — то есть превращаться, например, в костную ткань. Поли-3-оксибутират показал себя очень хорошо в качестве материала для такого каркаса. При имплантации каркасов со стволовыми клетками в черепа лабораторных крыс, а также в другие деформированные кости они способствовали значительно ускорившемуся заживлению.

Биологи предполагают, что полиоксиалканоаты могут быть не просто хорошо совместимы с человеческими тканями и стволовыми клетками, но взаимодействовать с ними, неся информацию ещё не до конца ясными способами. Возможно, эти механизмы связаны с взаимодействием бактерий микробиоты человека и его иммунной системой.