Тройная система черных дыр обнаружена впервые в истории наблюдений

Систему из трёх чёрных дыр впервые обнаружили астрономы. Сверхмассивные чёрные дыры сошлись в центре галактики NGC 6240 в созвездии Змееносца в результате столкновения трёх галактик десятки миллионнов лет назад.

В посвящённой открытию публикации для Astronomy & Astrophysics учёные отметили, что это может быть первым свидетельством в пользу предположения, что крупнейшие современные галактики возникли в результате столкновения сразу нескольких космических объектов. Традиционно считается, что галактики растут в ходе "иерархического слияния", поглощая соседей по очереди, но открытие в NGC 6240 не укладывается в эту модель. Как отметил Питер Вайльбахер, немецкий специалист из Геттингенского университета, теперь нужно ждать открытия других тройных чёрных дыр, чтоб подтвердить новую гипотезу.

О существовании в этой части Вселенной двух сверхмассивных чёрных дыр на очень малом расстоянии друг от друга учёные знали с 2005 года. Исследуя их с помощью телескопа VLT и спектроскопа MUSE немецкие астрономы обнаружили, что-то, что ранее принимали за одну чёрную дыру — на самом деле два крайне близко расположенных объекта. Расстояние между этими дырами не превышает 645 световых лет.