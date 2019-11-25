Темный шоколад может предотвратить депрессию

Шоколад действительно может поднимать настроение — но только тёмный и не всем. К такому выводу пришла международная группа учёных, изучив свыше 13 тысяч анкет.

Исследователи ознакомились с данными 13,626 американских граждан старше 20 лет, собранными в 2007-08 и 2013-14 годах. Выяснилось, что симптомы депрессии на 70% реже проявлялись у людей, употребляющих тёмный шоколад, чем у тех, кто его не ел. При этом с молочным или белым шоколадом такой корреляции выявлено не было.

Речь идёт только о подтверждённой статистической корреляции, причины такого эффекта шоколада остаются дискуссионными. Катехин и эпикатехин, содержащиеся в бобах какао, могут благотворно влиять на сердечно-сосудистую систему и стимулировать мозговую активность, однако их содержание зависит от сорта и может снижаться при приготовлении собственно шоколада. Также шоколад содержит триптофан и тирозин, участвующие в выработке сератонина и дофамина — гормонов, отвечающих за "поощрение" нашего мозга — но доказано, что даже при приёме этих веществ в чистом виде они не могут напрямую воздействовать на мозг через желудок.

Исследования показали, что даже запах и вид шоколада способны повлиять на настроение. Вероятно, что позитивный эффект от него связан именно с сенсорными ощущениями, а не содержащимися в продукте веществами.