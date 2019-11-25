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Источник Правда.Ру

Роскосмос устроит базу на Южном полюсе Луны

Эврика » Гипотезы

"Роскосмос" активно работает над проектом освоения Луны. Для неё уже выбрано место на Южном полюсе спутника, а обслуживать базу будут роботы.

О планах госкомпании рассказал её исполнительный директор по перспективным проектам и науке Александр Блошенко. По его словам, создание лунной базы — сравнительно дальняя перспектива, но уже сейчас компания готовится направить в правительство России принципиальный план освоения спутника, пока без детальных смет.

В качестве пункта для базы выбран Южный полюс Луны, так как там одновременно хватает света для солнечных батарей и имеются тёмные кратеры с запасом льда в них, необходимым и как объект изучения, и в качестве сырья. Не планируется, что персонал из людей будет присутствовать на базе постоянно, в основном она будет функционировать в автономном режиме благодаря робототехнической инфраструктуре. Сейчас "Роскосмос" ведёт разработки компактных ядерных источников энергии совместно с "Росатомом", передаёт ТАСС.

Лунная база будет предназначена для исследования дальнего космоса, поможет защитить Землю от астероидов. Также она станет полигоном для освоения и разработки технологий для дальнейшего проникновения в космос. Блошенко отметил, что Луна — самый логичный следующий шаг в космической программе, ведь Марс пока остаётся слишком труднодоступным.

При этом, как подчеркнул Блошенко, ждать скорой финансовой отдачи от лунной базы не стоит: освоение земного спутника потребует больших затрат, а уникальных сверхценных ресурсов там нет.

Темы луна роскосмос александр блошенко
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