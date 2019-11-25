Невидимый для радаров материал просчитали российские физики

Свойства искусственного диэлектрика, способного поглощать электромагнитное излучение, рассчитали специалисты из России. Новый материал вдвое превосходит по этим свойствам существующие аналоги.

Разработку вели учёные из Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ). Они рассчитали свойства искусственного композитного диэлектрика, основанного на тонких квадратиках проводящего материала в связующей среде. Для расчетов использовалось компьютерное моделирование, и они показали, что новый материал примерно в два раза превосходит имеющиеся аналоги по свойству отражения электромагнитных частот в широком диапазоне.

Теперь специалисты будут работать над практическими задачами производства этого материала.

Радиопоглощающие диэлектрики применяются как покрытие-"невидимка" в военной промышленности, а также для создания так называемых "безэховых камер". В связи с развитием радиолокационной техники требования к этим материалам постоянно растут.