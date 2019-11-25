Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Невидимый для радаров материал просчитали российские физики

Эврика » Изобретения

Свойства искусственного диэлектрика, способного поглощать электромагнитное излучение, рассчитали специалисты из России. Новый материал вдвое превосходит по этим свойствам существующие аналоги.

Разработку вели учёные из Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ). Они рассчитали свойства искусственного композитного диэлектрика, основанного на тонких квадратиках проводящего материала в связующей среде. Для расчетов использовалось компьютерное моделирование, и они показали, что новый материал примерно в два раза превосходит имеющиеся аналоги по свойству отражения электромагнитных частот в широком диапазоне.

Теперь специалисты будут работать над практическими задачами производства этого материала.

Радиопоглощающие диэлектрики применяются как покрытие-"невидимка" в военной промышленности, а также для создания так называемых "безэховых камер". В связи с развитием радиолокационной техники требования к этим материалам постоянно растут.

Темы радиолокационная система молекулярное диэлектрическое состояние
Актуальная аналитика
Новости Украины
Нормандский формат: Донбасс выставлен на аукцион
Достижения медицины
Рыбья слизь - перспективный источник новых антибиотиков
Культура
Молодость и опыт: казахстанские художники сцены в Генуе
Новости Все >
США указали НАТО на угрозы в космосе и вспомнили про «звездные войны»
Генетическое заболевание новорождённых поможет выявить новая методика
С 2020 года в России повысится утильсбор на автомобили
Фанаты "Витесса" требуют отставки Слуцкого
Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию
Невидимый для радаров материал просчитали российские физики
Фигурант 13 уголовных дел Порошенко улетел в Канаду
Российские госкомпании раскроют финансовую отчетность
"Ювентус" и "Локомотив" ведут переговоры по трансферу Миранчука
Бездельники ведут к краху экономику Финляндии
Последние материалы
Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию
Невидимый для радаров материал просчитали российские физики
Фигурант 13 уголовных дел Порошенко улетел в Канаду
Российские госкомпании раскроют финансовую отчетность
"Ювентус" и "Локомотив" ведут переговоры по трансферу Миранчука
Бездельники ведут к краху экономику Финляндии
Цены на квартиры в новостройках Москвы достигли максимума
Главу Российского экологического оператора отправили в отставку
Глава банка украл у клиента 200 млн рублей в Бурятии
Прокуратура Ульяновска обнаружила 700 фактов сокрытия преступлений
Популярное
Общество
Адвокаты Кадырова не будут защищать Рамиля Шамсутдинова

У солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего своих сослуживцев в забайкальской воинской части, новые адвокаты.

Адвокаты Кадырова не будут защищать Рамиля Шамсутдинова
Мать убитой аспирантки СПбГУ озвучила свою версию случившегося
Общество
Мать убитой аспирантки СПбГУ озвучила свою версию случившегося
Общество
Манукян: у РФ есть право лишить Ротару звания Народной артистки СССР
Недвижимость
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Соломон Соловьев Автомобиль Mercedes, зачатый в гордом одиночестве - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов ВЦИОМ рассказал о прекрасной "Единой России" Василий Амирджанов Руслан Веснянко Горячих грузинских парней охладили полицейскими водомётами Руслан Веснянко
Комментарии
СМИ Украины сообщили о скором "ТВ-ударе по Кремлю"
Экономисты ожидают «финансовый апокалипсис» в 2020 году
В РФ узаконят права домашних животных, чьи хозяева умерли
Манукян: у РФ есть право лишить Ротару звания Народной артистки СССР
Манукян: у РФ есть право лишить Ротару звания Народной артистки СССР
Статус иноагента испугал журналистов, получающих гонорары из-за рубежа
Экс-депутат Рады: жители Украины не способны оценить перемены в Крыму
Эксперт: россияне, храните сбережения в рублях
СМИ Украины сообщили о скором "ТВ-ударе по Кремлю"
Как самому помочь больным суставам
Экономисты ожидают «финансовый апокалипсис» в 2020 году
Украинский моряк обвинил Россию в воровстве своего нижнего белья
Учительница Дмитрия Медведева высказалась против ЕГЭ
Статус иноагента испугал журналистов, получающих гонорары из-за рубежа
Путин призвал "Единую Россию" "трясти и терзать" чиновников на местах
Кому выгодно замещать русских мигрантами
Статус иноагента испугал журналистов, получающих гонорары из-за рубежа
Жириновский: предел самообороны в России необходимо расширять
Жириновский: предел самообороны в России необходимо расширять
Статус иноагента испугал журналистов, получающих гонорары из-за рубежа
Пермский сенатор резко раскритиковал Поклонскую из-за Ротару
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ