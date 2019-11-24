Учёные с помощью мышей нашли способ лечения старческого слабоумия

В Бельгии разработали способ пересадки человеческих нервных клеток в мозг мыши для того, чтобы изучать развитие нервной ткани человека в живом организме, и найти способ лечения заболеваний мозга в будущем.

Нейроны коры головного мозга человека отличаются от нервных клеток всех остальных животных тем, что развиваются очень медленно, годами, в то время как на их полное созревание у обезьян уходит несколько месяцев, а у мышей — несколько недель. Именно эта способность медленно формировать нервные цепи позволяет человеку долго обучаться и достигать высокого интеллектуального уровня. Нарушение в развитии или работе нервных цепей приводит к развитию психических заболеваний головного мозга, умственной отсталости.

Чтобы изучить рост нервных клеток человека в живом организме, учёные из Брюссельского Университета использовали стволовые клетки человека, запустив в них превращение в нейроны, и пересадили их в мозг молодых мышей. Выяснилось, что человеческие нейроны развивались там так, как будто были в мозгу человека. К тому же, они стали функционировать, обрабатывать информацию и срослись с нервными цепями мыши.

Исследование позволит в будущем лечить нейродегенеративные заболевания, старческое слабоумие, последствия инсульта. Станет возможным пересаживать молодые нервные клетки, которые смогут интегрироваться в нервные цепи взрослого человека и начнут выполнять функции погибших или недействующих нейронов.