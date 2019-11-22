Бактерия-паразит помогла бороться с эпидемией

Бактерия вольбахия, внутриклеточный паразит насекомых, помогла затормозить эпидемии в Бразилии, Австралии, Вьетнаме и Индонезии.

Вольбахия способна передаваться от матери к потомству, повышает плодовитость самок, но уничтожает самцов до рождения, а также мешает носителям становиться переносчиками малярии и ряда других опасных заболеваний. Всё это сделало её природным "биологическим оружием" против заразных комаров.

Специалисты World Mosquito Program вырастили множество заражённых вольбахией москитов и выпустили их в четырёх странах, в районах с угрожающим распространением болезней, которые переносят эти насекомые. В разных регионах это снизило число заражений на 70-96%.

Исследователи обратились к властям и частным фондам с призывом профинансировать более широкое использование вольбахии. Индонезия уже откликнулась.