Треть растительности тропической Африки может скоро исчезнуть

Треть растительной жизни в тропических районах Африки находится под угрозой исчезновения. В некоторых регионах, например, в Эфиопии, этот показатель доходит до 76%.

Главная причина критического положения африканской флоры — расширение индустриализации. Она ведёт к более активным вырубкам, разработке полезных ископаемых и руд, и всё это сокращает площадь тропических лесов. Эфиопия, Танзания и Демократическая Республика Конго находятся в особенно угрожающем положении.

В то же время Центральная Африка, сравнительно мало населённая и менее индустриально развития, остаётся более благополучной и экологически. Правда, по некоторым странам этого региона точных данных просто нет.

Такие выводы специалисты изложили в статьей для Science Advances. Авторы подчеркнули, что флора Африки получает гораздо меньше внимания от природозащитного сообщества, чем фауна, но находится в столь же или даже более опасном положении.