Рога у жуков генетически похожи на крылья

Рога у навозных и других видов жуков с генетической точки зрения связаны не с панцирем, а с крыльями. Генетики обнаружили это случайно.

Первоначально специалисты из Индианского университета в Блумингтоне (США) хотели изучить эволюцию крыльев насекомых. Предполагая, что этот сложный орган формировался из нескольких независимых составляющих, учёные заблокировали некоторые из генов, отвечающих за развитие крыльев, чтоб увидеть их эволюционный прототип. К удивлению учёных, это привело не только к уменьшению или исчезновению крыльев у новых поколений подопытных жуков, но и к пропаже рогов.

При более внимательном исследовании американские биологи обнаружили, что клетки, из которых формируются рога, расположены в той же части головного сегмента жука, что и клетки будущих крыльев в грудном сегменте. В обоих случаях был активен тот же ген. По словам учёных, это заставляет заново переосмыслить, как эволюция может по-разному применять тот же набор генов.

Интересно, что когда исследователи заблокировали ген, отвечающий за формирование жучиной головы в целом, на её деформированных остатках вместо рогов выросли полноценные крылья.