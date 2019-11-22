Оленеводству на Саянах угрожает глобальное потепление

Оленеводческая культура, как и сами олени, могут исчезнуть в монгольской части Саянских гор из-за изменений климата. Ледники, от которых зависит их существование в летний период, стремительно тают.

Уильям Тейлор, археолог-монголист и один из авторов междисциплинарного исследования по этой проблеме, был удивлён, как тесно связана оленеводческая культура монголов с ледниками. На Саянах обитает самая южная популяция северных оленей, как одомашненных, так и диких, и в их жизни ледники играют важную роль — в засушливый период олени пьют воду, возникающую от таяния льда, а также охлаждают организм, смачивая тело и копыта.

Тейлор заинтересовался этой проблемой два года назад, привлёк делу экологов, и в результате проведённых замеров и опросов местных оленеводов выяснилось, что ледники Монголии тают быстрее, чем льды Арктики, и уже сейчас олени страдают от жажды и перегрева без доступа к привычным запасам льда. Родственная тувинцам народность цаатанов, которые и занимаются оленеводством, также сокращается — уже по переписи населения 2010 года их осталось лишь 300.

Исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, призвано привлечь внимание экологического сообщества и монгольских властей к этой проблеме, иначе своеобразная культура местных оленеводов может исчезнуть навсегда, а тысячи животных погибнуть.