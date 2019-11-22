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Огнетушитель со звуком изобрели инженеры из Кургана
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Источник Правда.Ру

Огнетушитель со звуком изобрели инженеры из Кургана

Эврика » Изобретения

Огнетушитель с использованием низкочастоного звука предложили исследователи из Кургана. В основе разработки — сабвуфер и усилитель.

Звук частотой 25-45 Гц сможет эффективно подавлять пламя там, где традиционные пенные и порошковые аналоги неприменимы — например, в архивах с бумажной документацией. Убирать пену после его применения тоже не придётся.

При этом специалисты из Курганской государственной сельскохозяйственной академии имени Т. С. Мальцева уверены, что их разработка превосходит иностранные по скорости тушения огня, при этом не будучи более энергоёмкой и сложной в использовании.

В настоящий момент проект рассматривается Федеральном институте промышленной собственности, где его судьбу определит техническая экспертиза, передаёт ТАСС.

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