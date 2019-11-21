Дьявольский червь выживает в экстремальном жару благодаря генам

Дьявольский червь выживает на огромной глубине при высоких температурах. Секрет его живучести кроется в особых генах, утверждают американские биологи.

Дьявольский червь (halicephalobus mephisto) был обнаружен в 2011 году в добываемой в ЮАР на глубине 3,6 километров руде. До этого учёные предполагали, что жизни на такой глубине не может быть вообще. Помимо давления и практически полного отсутствия кислорода червю приходится справляться с экстремально высокими температурами. Как ему это удаётся, учёные из Американского университета в Вашингтоне выяснили, расшифровав геном существа. Результатами они поделились в журнале Nature Communications.

В геноме дьявольского червя обнаружено необычайно много генов Hsp70 — белков теплового шока, позволяющих живым организмам справляться со стрессом от перегрева. При этом многие Hsp70 были как бы воспроизведены "под копирку". По предположению учёных, если червь не может спастись от жара, в его организме дополнительно воспроизводятся эти гены, чтоб спастись.

В рамках дальнейших исследований биологи пересадят ген Hsp70 другому виду червей, который плохо переносит жару, и проверят, повысит ли это его устойчивость.

Стоит отметить, что исследования финансирует NASA — способность дьявольского червя выживать в экстремальных условиях рассматриваются как возможное подтверждение существования внеземной жизни.