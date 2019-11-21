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Источник Правда.Ру

Пригодные для жизни луны, возможно, вращаются вокруг гигантской планеты

Эврика » Гипотезы

Международная группа астрономов изучила находящуюся в 336 световых годах от Земли планету. Её низкую плотность невозможно объяснить в рамках современных моделей формирования планет.

Экзопланета HIP41378 f по размерам примерно эквивалентна Сатурну. По всей видимости она имеет огромную атмосферу, состоящую из таких газов малой плотности как водород и гелий, и совсем небольшое ядро. Современные астрономические модели не предсказывали обнаружения объектов такого типа.

Возможным объяснением астрономы называют то, что размеры экзопланеты в действительности переоценены. Больше, чем есть на самом деле, она может казаться из-за колец. В таком случае она может иметь и луны, которые, как допускают специалисты, окажутся пригодными для жизни.

Чтоб подтвердить эту теорию, потребуются данные более мощных и совершенных телескопов.

Темы астрономия экзопланета астрофизика
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